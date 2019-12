Furti | attenzione ai social e alla geolocalizzazione | i ladri entrano in azione così

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lavinia Greci La polizia Postale invita i cittadini a non far sapere, tramite Instagram o Facebook, la propria posizione, perché i malviventi spesso approfittano dell'assenza per entrare ine colpire. Famosi i casi di Alanis Morissette e di Nek Quando i padroni di casa non ci sono, iin. Soprattutto adesso, con l'aiuto decisivo deinetwork, che non solo non nascondono ciò che accade nelle vite degli utenti, ma mostrano anche quando questi vanno in vacanza, al ristorante, allo stadio o quando si registrano in un posto. Dove siamo, insomma, lo svelano le storie di Instagram, Facebook o qualche tweet postato su Twitter. E se la, spesso, ci fa sentire parti di luoghi mondani, spesso aiuta anche i malviventi a capire quando è il momento migliore per intrufolarsi nelle abitazioni e colpire.network Secondo quanto ...

