Diritti tv | in Spagna Tebas si dimette per farsi rieleggere e trattare meglio In Italia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Quanto è lontana la. Quanto è lontano il pianeta Liga, dalla Serie A. Javierdà le dimissioni dalla presidenza della Liga non per mollarla, ma perprima della scadenza del mandato e rafforzare così il suo governo pertv del triennio 2022-2025. Il parallelo con la situazionena, con la Serie A incapace di votare un presidente dopo le dimissioni di Micciché, proprio mentre è in ballo la partita degli introiti televisivi, è quasi imbarazzante. In praticaha rassegnato le dimissioni, annunciando ai club la decisione di anticipare le elezioni previste per ottobre 2020: “Ho intenzione di presentarmi e spero di guadagnare fiducia per altri quattro anni. È una decisione ponderata”, ha scritto su una lettera pubblicata anche su Twitter. Presento mi dimisión como presidente de @LaLiga para abrir un proceso electoral a la ...

