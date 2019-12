eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Theè un titolo in sviluppo presso gli autori di The Division,. Il progetto era stato annunciato durante il 2017, tuttavia è poi scomparso dai radar, facendo credere a molti che fosse stato cancellato.A quanto pare non è così, infatti l'account ufficiale del brand ha pubblicato di recente un'immagine dedicata al dietro le quinte che ritrae la nave madre Sea Dragon, oltre a comunicare ai fan che le riprese del secondo film sono giunte al termine. Buone notizie anche per i videogiocatori visto che Theè al momento, nelle mani di.In passatoaveva già realizzato un videogioco dedicato al film, tuttavia l'opera non ebbe un buon successo ma raggiunse le circa 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Leggi altro...

Eurogamer_it : The Avatar Project di Ubisoft Massive è ancora vivo e vegeto - Asgard_Hydra : The Avatar Project: il gioco di Ubisoft è ancora in sviluppo | Game Division - IGNitalia : Gli autori di The Division confermano che il videogioco basato su #Avatar è ancora in fase di sviluppo. -