Sampdoria | Ranieri | «Non possiamo perdere così»

Cagliari-Sampdoria - voci agli allenatori : Maran al settimo cielo - Ranieri arrabbiato e rammaricato : La Samp va in vantaggio, chiude il match e si illude, il Cagliari non molla e rimonta con pazzesca gioia finale. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici Maran e Ranieri. Maran – “Abbiamo avuto il cuore per andare a cercare la vittoria fino alla fine, c’è tanta soddisfazione. Mollare era difficile, soprattutto dopo il loro terzo gol, e invece questi ragazzi non hanno mai mollato e il merito è ...

Cagliari-Sampdoria - Ranieri : “Quagliarella sta bene. E sulla formazione…” : Cagliari-Sampdoria è il posticipo del lunedì valido per la 14ª giornata di Serie A. Alla vigilia del match l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. E’ così che ha analizzato la partita: “andiamo ad incontrare una delle squadre più in forma della Serie A, che gioca in casa e in trasferta nella stessa maniera. E che avrà il supporto del suo pubblico. Ci aspetta una partita davvero ...

Sampdoria-Udinese - il post partita : parola agli allenatori Ranieri e Gotti : Lo scontro salvezza delle 18 in Serie A tra Sampdoria e Udinese se lo sono aggiudicati i blucerchiati, che hanno battuto in rimonta i bianconeri. Al termine del match, le dichiarazioni dei due tecnici Ranieri e Gotti. Ranieri – “E’ importante avere ragazzi che ti seguono, dobbiamo migliorare ancora tanto ma siamo sulla buona strada. I tifosi ci sono sempre vicini, un successo importante contro una squadra difficile da ...

Scatto salvezza della Sampdoria - ribaltata l’Udinese : tre punti d’oro per Ranieri [FOTO] : Si è concluso un match importante valido per la salvezza, si è giocato il match delle 18 valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Udinese. Partita dai due volti, nel primo tempo molto meglio la squadra bianconera, nelle ripresa in crescita la squadra di Ranieri anche grazie all’espulsione ingenua di Jajalo. Nel complesso meglio l’Udinese mentre la Sampdoria ha dimostrato ...

Sampdoria - verso l’Udinese : Depaoli arretra - Rigoni e Caprari fra le soluzioni di Ranieri : Sampdoria-Udinese è un’altra sfida quasi vitale per i padroni di casa. Domenica 24 novembre alle ore 18 i blucerchiati devono vincere per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Sarebbe la prima volta in questo infausto inizio di campionato, in cui Ranieri sta provando a mettere le cose a posto dopo la gestione Di Francesco. Il tecnico romano è riuscito a blindare la difesa, con una subita rete in sole tre gare con due pareggi e una ...

Sampdoria-Atalanta - il post-partita : le parole di Ranieri e le lamentele del dg Umberto Marino : Un Claudio Ranieri soddisfatto del punto della sua Sampdoria contro l’Atalanta ai microfoni di Radio 1 Rai: “Giocare contro questa Atalanta è veramente difficile, faccio i complimenti ai miei giocatori. Abbiamo fatto il massimo, forse potevamo fare qualcosa in più undici contro dieci ma avevamo dato fondo a tutte le nostre energie. Va bene così. Quando si costruisce una casa bisogna cominciare dalle fondamenta, andiamo avanti ...

Spal-Sampdoria - le dichiarazioni di Semplici e Ranieri nel post-partita : Tre punti d’oro per la Sampdoria, Spal che finisce all’ultimo posto, insieme al Brescia. E’ questo ciò che ha detto il posticipo dell’11^ giornata di Serie A. Al termine della gara, decisa da un gol di Caprari in pieno recupero, Leonardo Semplici ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha fatto quello che è nel suo potenziale, abbiamo tenuto palla, cercato di creare varie situazioni ...

Sampdoria-Lecce 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Ramirez salva Ranieri [FOTO] : Sampdoria-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Sono andate in archivio le gare delle 21 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, si è disputato un vero e proprio scontro per la salvezza, in campo Sampdoria e Lecce. Continua il momento di crisi del club blucerchiato, altra partita da dimenticare e l’arrivo in panchina di Ranieri non ha dato la scossa, molto bene invece la squadra di Liverani che è una seria candidata ...

Diretta Sampdoria Lecce/ Streaming video tv : Ranieri cerca la prima vittoria doriana : Diretta Sampdoria Lecce: Streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 10giornata della Serie A, prevista oggi al Marassi.

Sampdoria - Ranieri analizza il ko : “il Bologna ci ha creduto di più” : “Non fanno piacere queste partite pero’ fa parte dello sport, si vince e si perde. Il Bologna ha vinto perche’ ci ha creduto fino alla fine. Noi, invece, ci siamo disuniti e cercavamo di fare le cose da soli”. Sono le dichiarazioni di Claudio Ranieri, il tecnico della Sampdoria commenta il ko contro il Bologna. “Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna sbagliando alcuni passaggi e aprendo gli spazi per ...

Bologna-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Ranieri si affida a Gabbiadini : Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match partita che preannuncia spettacolo quella tra Bologna e Sampdoria, la squadra blucerchiata ha conquistato un ottimo pareggio contro la Roma e la cura Ranieri inizia a portare i primi ...

Bologna-Sampdoria - Ranieri elogia Mihajlovic : “possiamo solo abbracciarlo” : Claudio Ranieri elogia Mihajlovic alla vigilia della sfida tra Bologna e Sampdoria E’ tutto pronto per una nuova giornata di Serie A: domenica si sfideranno in campo Bologna e Sampdoria e alla vigilia del match a parlare è stato l’allenatore blucerchiato. Claudio Ranieri ha voluto spendere qualche parola speciale per Mihajlovic, che domenica sarà suo rivale in panchina: “Mihajlovic sta lottando, è un esempio per tutti: ...

Sampdoria - verso il Bologna : Ranieri col rebus modulo - Bonazzoli e Ramirez scalpitano : Bologna-Sampdoria di domenica alle 12,30 segna la prima trasferta di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Il tecnico ha il compito di risollevare i genovesi dall’ultimo posto in serie A e dopo il pari con la Roma cerca il successo che ai liguri manca ormai dal 22 settembre (1-0 al Torino). Le buone notizie per Sir Claudio arrivano dall’infermeria, con Depaoli completamente recuperato e Linetty sulla buona strada. Più alternative quindi ...

Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine