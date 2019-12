Salvini conclude la sua requisitoria contro Conte con un «Si vergogni» e il Senato

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Finisce male l’audizione del presidente del Consiglio Giuseppe: a causare la sospensione dei lavori, l’intervento di Matteo. L’ex ministro dell’Internoil suo discorso dicendo adi vergognarsi per come sta portando avanti la trattativa sul Fondo salva stati. La presidente delElisabetta Casellati, in un primo momento non si accorge del termine utilizzato da. Unre, Matteo #, dice in Aula al presidente del Consiglio che si deve vergognare. Ho dovuto segnalare alla Presidente delche un linguaggio del genere deve essere pesantemente sanzionato. #mes— Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) December 2, 2019 Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in, si avvicina allora ai banchi della presidenza per farle notare che «un linguaggio del genere deve essere pesantemente sanzionato». Inizia la ...