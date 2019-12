today

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il cantautore e scrittore: "Questa destra è feroce, cattiva. Una destra che ha chiesto pieni poteri. C'è un'anziana signora...

novasocialnews : Oracolo Guccini: 'In Emilia Romagna la Lega non vincerà' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Oracolo Guccini: 'In Emilia Romagna la Lega non vincerà' -