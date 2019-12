Dl fisco | passa la tampon tax | rinviate le multe per i seggiolini bebé Ma sul carcere

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sono andati avanti durante la notte i lavori della Commissione Finanza della Camera, ma non sono bastate 12 ore per chiudere il dl Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio. Manca un’intesa sia sulle compensazioni di appalti e subappalti, sia sulper i grandi evasori. Sono diversi però gli emendamenti approvati, tra cui il taglio sullatax che fa scendere l’Iva dal 22% al 5% (ma solo sugli assorbenti compostabili, lavabili e sulle coppette mestruali) e il rinvio al 6 marzo delleper chi non ha ancora installato ianti-abbandono.Tax L’Iva scende dal 22% al 5% ma solo sui prodotti compostabili, lavabili e sulle coppette mestruali. Il governo ha promesso un nuovo intervento a metà anno su una rimodulazione dell’Iva anche sugli altri prodotti per l’igiene femminile. Airbag e. Iva al 4% per ...

