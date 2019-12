Dieta chetogenica per dimagrire | cos' è e come funziona

Dieta chetogenica : a chi fa bene : La Dieta chetogenica è un piano dietetico nel quale il 90% della razione alimentare è composta da lipidi, il 7% da proteine e solo il 2-3% da glucidi (una combinazione piuttosto lontana dalla Dieta mediterranea che include in linea di massima il 10% di proteine, il 65% di carboidrati e 25% di lipidi). I menu prevedono la presenza di grassi, come i formaggi, carne, pesce e una bassissima dose di frutta e verdura. In alcune diete vengono esclusi ...

Dieta chetogenica : alimenti vietati per dimagrire : Dieta chetogenica: alimenti vietati per dimagrire. Ecco quali scegliere ed il menù esempio per perdere peso in salute

Diabete tipo 2 : la Dieta ideale e i reali effetti dell’alimentazione vegetariana - vegana - chetogenica e paleolitica : Un Giro d’Italia a tavola con le ricette ‘diabetically correct’ della SID: “Per questa iniziativa – ricorda il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID) – abbiamo coinvolto i tutti i responsabili regionali della SID chiedendo loro di inviarci delle ricette regionali gustose e amiche della salute. Per alcune di loro stiamo mettendo a punto delle vere e proprie video-ricette con l’aiuto di chef stellati, ...

Alla scoperta della Dieta chetogenica : alleata di epilessia e malattie metaboliche : 30 postazioni, 15 famiglie e gli chef del gambero Rosso. Sono gli ingredienti che hanno animato Ketocooking, il corso di cucina chetogena rivolto ai pazienti e alle loro famiglie per spezzare con gusto la monotonia e le difficoltà di una dieta obbligata. L’incontro, organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si è tenuto a Roma sabato 9 novembre presso la Città del Gusto del Gambero Rosso, con il patrociniodell’Associazione Italiana Glut ...

Dieta chetogenica per dimagrire e tenere sotto controllo la glicemia : La Dieta chetogenica per dimagrire e per tenere sotto controllo il livello della glicemia non avrebbe gli stessi effetti sia su donne che su uomini