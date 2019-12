Salva Stati e prescrizione | scontro Pd-M5s Conte convoca per questa sera un vertice

Vittorio Feltri - verità brutale : "L'Unione europea non Salva gli Stati : li uccide" : Immagino che la gente comune come me non sappia neppure cosa sia il Mes che ha scatenato una polemica politica con pochi precedenti. Mes significa Meccanismo europeo di stabilità. Il cui scopo, in teoria, sarebbe quello di prestare soldi ai Paesi membri in difficoltà. Si dà però il caso che gli aiut

Fondo Salva-Stati - Di Maio : “È bene che ci sia una riflessione”. Delrio : “Critiche legittime - ma non portino a una crisi di credibilità” : In attesa che lunedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisca in Parlamento la polemica sul Fondo salva-Stati (MeS, meccanismo economico di salvaguardia) non si placa. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, pensa ancora a un rinvio. “L’Italia non può pensare di firmare al buio. È bene che ci sia una riflessione – dice rispondendo a una domanda dei giornalisti presenti al Villaggio contadino di Natale allestito a ...

Salva-Stati - l?ultimatum di Di Maio a Conte e Mef : «No alla firma - serve un rinvio» : «Vogliamo salvare il governo». Luigi Di Maio la mette giù in maniera positiva, ma sul Mes, il Fondo Salva Stati, è inamovibile: «Così com?è, i...

Di Maio minaccia la crisi di governo : l’esecutivo cadrà senza rinvio sul fondo Salva Stati : Domani vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo un documento dei 5 Stelle . Il ministro degli Esteri: «Il nostro sistema bancario rischia il fallimento, c’è un meccanismo folle »

Salva-Stati - Conte al contrattacco : "Salvini presenti l’esposto in Procura - io lo querelo per calunnia" : Il premier Giuseppe Conte ai ferri corti con Matteo Salvini. Dopo che il leader della Lega ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto contro il presidente del Consiglio per la questione del Mes (il fondo Salva-Stati europeo) accusandolo di aver barattato con Bruxelles gli interessi del Paese per ottenere maggiore flessibilità, Conte risponde per le rime. Mes, Salvini ...

Salva-Stati - il governo studia modifiche : ora una nuova road map Ue : Per paradosso un aiuto a Conte è arrivato da Salvini. Lo scambio di accuse tra i due trasforma la discussione sulla riforma del fondo Salva Stati in uno scontro tutto politico tra presidente...

FONDO Salva-STATI/ Ecco il rinvio e le modifiche al Mes che l'Italia può ottenere : Continuano a far discutere le parole del ministro Gualtieri sul Mes. Salvini chiede l'intervento di Mattarella, Conte riferirà alla Camera lunedì

Salva Stati - guerra Conte-Salvini. Il premier «Lo querelo». La Lega chiama in causa il Colle : Non si placa lo scontro sulla riforma del Salva-Stati con polemiche che arrivano a coinvolgere i massimi vertici istituzionali: la presidenza della Repubblica e il Presidente del Consiglio, con il...

Governo ultime notizie : Salva Stati - Salvini chiede intervento Mattarella : Governo ultime notizie: Salva Stati, Salvini chiede intervento Mattarella Governo ultime notizie – Altro durissimo scontro politico sul Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa in questo nostro articolo, tra il leader dell’opposizione e numero uno della Lega Matteo Salvini ed il capo del Governo Giuseppe Conte. Mentre il presidente del Consiglio ...

Fondo Salva-Stati - Salvini contro Conte : “Mi querela? Sempre più arrogante. Ha coscienza sporca - beccato con le mani nella marmellata” : Continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul caso del Fondo salva-Stati. Il leader della Lega aveva annunciato di voler preparare un esposto contro il presidente del Consiglio e il governo. In giornata, dal Ghana, Conte aveva risposto al leader della Lega dicendogli che lo avrebbe querelato e invitandolo a rinunciare all’immunità parlamentare. Da Roma, alla manifestazione “Roma torna ...

Fondo Salva-Stati - Conte a Salvini : “Minaccia. Lui ha l’immunità - io no. Faccia l’esposto - lo querelo” : “Gli attacchi di Matteo Salvini? Se è un uomo d’onore gli voglio dire questo: rinunci alla sua immunità, di cui ha già usufruito. Faccia pure l’esposto, io lo querelo per calunnia“. A dirlo, da Accra (Ghana), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla vicenda del Fondo salva-Stati e, in particolare, all’annuncio del leader della Lega di voler fare un esposto contro Conte. Lunedì il capo del governo ...

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni degli italiani». Il premier : «Lo querelo per calunnia» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Fondo Salva-Stati Europei - Conte ha annunciato che lunedì riferirà alla Camera : Mercoledì 27 novembre, presso la Camera dei Deputati, si è consumata l'ennesima bagarre, questa volta sul Mes, il Fondo salva Stati Europei. Mentre la Camera era impegnata nell'esame del decreto sisma, il leghista Claudio Borghi, in relazione alle dichiarazioni del ministro Gualtieri in audizione sull'emendabilità del Mes, è intervenuto, accusando Conte di aver dato l'ok alla riforma del Fondo Salva-Stati senza passare per il Parlamento, ...

Salva Stati - è guerra Conte-Salvini. Il premier : «Fa esposto? Lo querelo» : È guerra totale tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il terreno di scontro è il Mes, il fondo Salva Stati europeo. L'ex capo dell'Interno ha annunciato di aver dato...