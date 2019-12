Ok operazione sorpasso | Inter-Spa 2-1

ilfogliettone

(Di domenica 1 dicembre 2019) Dopo le fatiche di Coppa contro lo Slavia Praga l'effettua l'sulla Juventus in vetta alla classifica di Serie A: a San Siro la squadra di Antonio Conte approfitta del pari bianconero superando 2-1 la Spal e scavalcando i campioni d'Italia. Decisiva la doppietta di Lautaro Martinez al 16' e al 41'. Per gli estensi rete di Valoti al 61'. La classifica vede ora i nerazzurri primi con 37 punti, uno in più della Juventus, penultima a 9 punti la Spal. C'è l'aria delle grandi occasioni al Meazza coi nerazzurri consci dell'opportunità che hanno davanti in caso di vittoria. Al 15' colpo di testa di Lautaro Martinez a lato. Un minuto più tardi Valdifiori sbaglia un retropassaggio innescando l'attaccante argentino che è bravo a colpire all'angolino basso un incolpevole Berisha. La reazione ospite è tutta in un tiro fuori misura di Petagna. Occasione per Lukaku al 33', ...

