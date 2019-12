ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Non ci sarà, contro il Bologna. Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della notte di Anfiel, ma purtroppo proprio a Liverpool si è infortunato. A causa dello scontro con Manè, in uno dei tanti contrasti che ha fronteggiato per difendere il centrocampo partenopeo,ha rimediato un’infrazione alla nona e decima costola. Non si è fermato durante la partita, ma il dolore è cresciuto nel corso del tempo. Ieri, infine, non è riuscito ad allenarsi in gruppo e ha iniziato le terapie del caso. Il suo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è un problema simile a quello che soffrì Manolas dopo la partita del 20 ottobre scorso contro il Verona. “dovrà fermarsi almeno per due, salterà anche le sfide contro Udinese e Genk, si punta al recupero per la partita contro il Parma del 14 dicembre ma c’è anche il rischio che possa rientrare per la trasferta di Reggio ...

napolista : CorMez: per Allan stop di due settimane. Rientrerà con il Sassuolo prima di Natale Il brasiliano è stato messo ko d… - zazoomblog : CorMez: le multe restano ma il Napoli pensa a premi per vittorie in campionato fino a Natale - #CorMez: #multe… - napolista : CorMez: le multe restano ma il #Napoli pensa a premi per vittorie in campionato fino a Natale Si cerca un comprome… -