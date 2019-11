Papa:la vera Chiesa opera in disavanzo

"Abbiamo bisogno di unalibera e semplice, che non pensa ai ritorni di immagine,alle convenienze e alle entrate, ma ad essere in uscita". CosìFrancesco durante l'incontro internazionale "Lain uscita", sottolinea l'esigenza che laoperi senza pensare alle "convenienze". "Qualcuno diceva che ladi Gesù per essere fedele, sempre deve essere innei bilanci. E' buono quel",ha aggiunto 'a braccio'(Di sabato 30 novembre 2019)