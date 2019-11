X Factor 13 Gli inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes

Robbie Williams alla finale di X Factor - Tiziano Ferro alla semifinale : tutti gli ospiti : Robbie Williams alla finale di X Factor, Tiziano Ferro sarà invece tra gli ospiti della semifinale del programma. L'annuncio è delle scorse ore. X Factor Italia inizia a schierare gli ospiti italiani ed internazionali delle ultime due puntate del programma attese rispettivamente per il 5 e per il 12 dicembre 2019. La finale di X Factor andrà in scena giovedì 12 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago e in diretta su Sky Uno, la semifinale ...

X Factor 13 - Eugenio Campagna stona e polemizza con i giudici : “Sono stanco”. Mara provoca Malika e Samuel : “Le gatte morte si sono svegliate” : La sesta puntata di “X Factor” forse è stata la più godibile di quest’anno. C’era la grande orchestra di 40 elementi, capitanata dal produttore Dardust, che ha messo a durissima prova i concorrenti, i giudici erano più scatenati che mai, ed è scoppiato pure il “caso” Eugenio Campagna, che ha monopolizzato critiche e fischi. Eliminati la trascurabile Giordana, andata più volte allo scontro finale, e Nicola. I protagonisti della ...

«X Factor 13» : la lunga serata degli Over : La Sierra (Gruppi)Nicola Cavallaro (Over)Sofia Tornambene (Under Donne)Davide Rossi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)I giudici lo avevano detto che esibirsi insieme all’orchestra di quaranta elementi capitanata da Dardust sarebbe stata un’arma a doppio taglio: trovare la giusta armonia oppure lasciarsi schiacciare perdendo la voce e la personalità erano, infatti, le uniche alternative possibili per i concorrenti ...

Ascolti X Factor 2019 il quinto live con gli inediti su Sky Uno e Tv8 : Ascolti X Factor 2019 il quinto live su Sky Uno e Tv8 Ascolti X Factor 2019 – Serata di inediti giovedì sera su Sky Uno per X Factor 13 con nessun concorrente eliminato e il meno votato che andrà al ballottaggio con il meno ascoltato della settimana (qui il resoconto della serata, qui gli inediti nelle classifiche). Il quinto live su Sky Uno ottiene 782 mila e 3.34% (fonte: reality house) appuntamento live più visto di questa stagione. ...

X Factor 13 Gli inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes : X Factor 13: inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes e Spotify: in quale posizione si trovano Eugenio, Sofia, Sierra, Booda, Giordana, Nicola e Davide. Il momento più importante per i 7 concorrenti di X Factor 2019 è arrivato, nel quinto live di ieri sera i cantanti hanno presentato i loro inediti al pubblico. Gli inediti di X Factor 2019 sono disponibili nelle piattaforme digitali dalla mezzanotte di ieri, e mai come quest’anno ...

X Factor - anticipazioni sesto live : Francesca Michielin e Anastasio tra gli ospiti : Giovedì 28 novembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor, talent musicale giunto alla sua sesta puntata dei live. La prossima puntata di X Factor partirà subito con una eliminazione; la scorsa settimana (nella puntata in cui i concorrenti hanno cantato i loro brani inediti) nessun concorrente ha dovuto abbandonare il talent, ma Giordana Petralia (concorrente delle under donne di Sfera Ebbasta) è stata la meno ...

Assegnazioni X Factor 2019 sesto Live e anticipazioni : tornano gli inediti : X Factor 2019, le Assegnazioni del sesto Live: i brani dei concorrenti ancora in gara Tempo di nuove Assegnazioni a X Factor 2019: il sesto Live è ormai alle porte e sarà una puntata diversa dalle altre. Chi ha visto la scorsa puntata sa già, infatti, che c’è un ballottaggio in sospeso e nel daily […] L'articolo Assegnazioni X Factor 2019 sesto Live e anticipazioni: tornano gli inediti proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 - frecciatina di Mahmood : “La fortuna non esiste”. Samuel corregge Sfera. La Sierra e Comete con i migliori inediti : Ci volevano gli inediti e una serata senza eliminazioni per rasserenare i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel. Nessuno screzio a parte un piccolo dibattito tra Samuel e Sfera sui brani inediti depositati da artisti stranieri nelle case discografiche, come autori. Da lì la discografica decide quale brano assegnare al proprio cantante, previa autorizzazione dell’autore. Sfera, presentando l’inedito di Giordana ...

