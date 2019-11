Ancelotti è tornato Re Carlo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Colpo di scena. Il caso Napoli scoppia di salute. O perlomeno ci prova. C’è chi rimane a casa durante la trasferta di Anfield, chi si accomoda in panchina, chi scende in campo e dà il massimo per il buon nome degli azzurri. Risultato, un prezioso pareggio nella tana dei Reds, con una gara tattica, ben predisposta daReper critica e tifosi. E ora si tratta. Complottisti, luddisti che scassano la favolosa macchina del Napoli, svogliati e in mala fede. Questi i giocatori secondo il popolo tifoso, all’indomani dell’ammutinamento, l’unico al mondo in cui l’ammutinato se ne va a casa, senza impadronirsi del mezzo e senza sparare un colpo. La partita col Milan, insipida e sciatta. Quella con i Reds è l’etica della resistenza. All’ingrosso, pagelle inquietanti in campionato, valorose in Champions. Un allenatore sfiduciato à la carte dal pittoresco mondo ...

