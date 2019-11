Riceve un video pedofilo a sua insaputa | condannata la nota poliziotta nera Robyn Williams

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Trentasei anni di carriera rovinati da un messaggio WhatsApp.- una delle poliziotte nere più in vista del Regno Unito - è stataa 200 ore di lavori socialmente utili e inserita nel registro dei criminali sessuali perché in possesso di unpedopornografico, inviatole dalla sorella nel febbraio scorso, a sua. Si legge sul Corriere della Sera:È una sentenza che ha lasciato il pubblico stupefatto e che ha sollevato accuse di razzismo e discriminazione: perché quelle immagini raccapriccianti erano finite sul telefonino della super agente per caso.L’obiettivo della parente era spingerla a indagare, ma lei non lo visualizzò quel filmato. Interrogata sulla vicenda, alla domanda se avesse denunciato ilqualora lo avesse visto, laha risposto decisa: “Se lo avessi visto, avrei ...

