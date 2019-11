OPPO vede il futuro di Realme “alla OnePlus” | con ecosistema e linee produttive propri

Perché i giornalisti dovrebbero vedere la formazione continua come un'OPPOrtunità : Volge al termine un altro triennio formativo per i giornalisti. Entro dicembre gli iscritti all’Ordine dovranno aver acquisito i 60 crediti previsti dalla normativa vigente, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari.La formazione viene vista da molti addetti ai lavori come un fardello inutile. In realtà tutte le professioni intellettuali fondano la loro autorevolezza e credibilità anche sull’aggiornamento ...

Maria Grazia Cucinotta da infarto : l’abitino è trOPPO scollato e si vede (quasi) tutto. Pura estasi : Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più belle del panorama italiano. Divenuta celebre per essere stata scelta da Massimo Troisi ne Il Postino, Maria Grazia Cucinotta è ormai un’attrice affermata che, però, non si sente arrivata. Modella, ex concorrente di Miss Italia, attrice, oggi Maria Grazia Cucinotta è anche produttrice. E resta sempre una donna meravigliosa. Lo scatto postato poche ore fa sui social ha lasciato tutti senza parole. ...

Mal di testa al mattino - ronzio nelle orecchie - vedere puntini luminosi : sintomi comuni ma trOPPO spesso sottovalutati : Molto spesso accade che sintomi molto comuni, come il mal di testa, o i ronzii nelle orecchie, o ancora, alcuni disturbi visivi, come vedere puntini luminosi, vengano considerati singolarmente e ignorati, o del tutto sottovalutati. In realtà si tratta di segnali di una condizione ormai molto diffusa, la pressione alta, o ipertensione. Per ipertensione si intende l’aumento della pressione del sangue, cioè dei valori della pressione arteriosa, ...

Tour de France 2020 - Caleb Ewan : “Percorso trOPPO duro - avremo poche chance di vedere uno sprint” : Caleb Ewan (Lotto Soudal), vincitore di tre tappe al Tour de France del 2019, compreso l’atto finale sugli Champs Elysees a Parigi, ha detto la sua a Cyclingnews riguardo il percorso del Tour de France 2020. Un lay-out che, per l’australiano, non va certo in direzione degli sprinter. “La prossima Grande Boucle sulla carta sembra molto dura, ma dobbiamo vedere tutti i profili delle tappe per capire davvero come sarà. Al momento ...

Carolina Stramare - il body fa vedere qualcosa di trOPPO : Carolina Stramare, la nuova eletta Miss Italia, ha conquistato il pubblico italiano con i suoi occhi verdi, i capelli castani e lunghi e il fisico da sballo. Non poteva che essere altrimenti: Carolina ha sedotto gli italiani e continua a sedurli ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Negli ultimi scatti condivisi sul suo account social preferito, infatti, Carolina Stramare si è lasciata fotografare in posa con dei ...

29enne ha dolori continui e insOPPOrtabili all’orecchio poi vede delle zampette uscire fuori e scopre qualcosa di orribile : Una donna di 29 anni, Katie Holley, per nove giorni della sua esistenza ha avuto dolori continui all’orecchio e solo dopo essere andata al pronto soccorso ha fatto la terribile scoperta. Nell’orecchio della donna si era infilato, mentre dormiva di notte, un piccolo scarafaggio. La donna non si era accorta di nulla, tranne quel fastidiosissimo dolore. Lo scarafaggio si era nascosto così bene nell’orecchio da non ...