Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) È stata la notte del Napoli, la notte, che ha ritrovato il carattere e il suo gioco, è stata la notte di Mertens, che è tornato al gol rispondendo alle critiche con i fatti. Ma soprattutto, come aveva pronosticato Klopp, scrive il, è stata la notte diAncelotti Jurgen Klopp sapeva che era esagerato parlare della morte del Napoli e perché. Due parole:Ancelotti. Non importava che gli italiani fossero impegnati in una vera e propria guerra civile, con il presidente pronto a venderei giocatori. Non importava che i visitatori non avessero vinto una partita dall’inizio del loro tracollo interno. Klopp alza lo sguardo su Ancelotti, lo considera forse il manager più astuto, astuto e tatticamente abile del calcio mondiale È un assaggio delle cose a venire in questa stagione, ogni altro allenatore ora seguirà l’esempio? Beh, forse no – perché non ...

napolista : Daily Mirror: “non tutti gli allenatori sono Carlo #Ancelotti” #Klopp lo considera forse il manager più astuto, as… - infoitsport : Daily Mirror, Maddock: 'I fatti burrascosi di Napoli? Due settimane fa Ancelotti e Klopp si sono incontrati a Ginev… - infoitsport : Daily Mirror, Maddock: 'Klopp aveva parlato con Ancelotti della crisi del Napoli' -