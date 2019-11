CdM – Insigne | dopo la multa colloquio con Giuntoli | si lavora a un compromesso…

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ieri Liverpool-Napoli, senza il capitano azzurro Lorenzo Insigne che è rimasto a casa per colpa di un problema al gomito. Il capitano ha ricevuto in prima persona la raccomandata contenente la multa per le vicende delle ultime settimane e stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ha poi avuto un colloquio telefonico con Cristiano Giuntoli, che nel frattempo era nel Merseyside. Il direttore sportivo l'ha informato della riunione con il presidente De Laurentiis (prevista tra domani e dopodomani) e della possibilità di un percorso per giungere a un compromesso tra le parti

