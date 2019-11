Vittime | bugie e truffatori per un Inganno perfetto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sara Molinari Helen Mirren, vedova milionaria, viene adescata da Ian McKellen. Ma non tutto è come sembra... Sara Molinari da Londra L', il nuovo thriller di Bill Condon in uscita il 5 dicembre al cinema, ci mette di fronte a una questione spinosa: cosa spinge le persone a diventaredi una truffa? Come riconosciamo una bugia costruita a regola d'arte, dobbiamo osservare chi mente o guardare dentro di noi? Abbiamo rivolto queste domande al regista, premio Oscar per la sceneggiatura di Demoni e dei nel 1998, e ai protagonisti di questa storia, Ian McKellen e Helen Mirren, per la prima volta insieme sul grande schermo, durante il nostro incontro a Londra. «Dipende dalle situazioni, all'inizio del nostro film due uomini vengono imbrogliati grossolanamente e mentre giravamo la scena eravamo tutti concordi nel pensare che in qualche modo se lo meritassero, ...

