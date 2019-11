Samsung Internet Browser per Android si aggiorna e riporta l’Assistente Video

Samsung Internet Browser v11 è in roll out con la più recente base Chromium : Anche se non è passato molto tempo dal rilascio della versione 10 di Samsung Internet Browser, la versione 11.0 è già in roll out nel Play Store. Le novità non sono visibili a colpo d'occhio in quanto l'ultima versione si basa su una versione molto più recente di Chromium, la versione open source di Google Chrome. L'articolo Samsung Internet Browser v11 è in roll out con la più recente base Chromium proviene da TuttoAndroid.