Maltempo | miglioramento in Piemonte | allerta verde | restano ancora isolate 330 persone

Maltempo : Veneto - situazione in miglioramento - ancora attenzione per bellunese e Delta Po : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, sulla base del bollettino di vigilanza regionale, e tenuto conto che nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni moderate ma non sono state segnalate situazioni di criticità ha emesso un a

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) - "Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati - prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) - La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cador

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) – “Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati – prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la manutenzione continua e costante. In questo senso, paghiamo a caro prezzo lo spopolamento della montagna. Una volta, veniva ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) – La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cadore) lunedì sera, e un altro simile a Borgata Tamber (Santo Stefano di Cadore).“I tecnici della Difesa del Suolo sono usciti in ...

Previsioni Meteo Piemonte : nel pomeriggio Maltempo diffuso - miglioramento da domani mattina : “Le Previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo“: lo spiega in una nota la Regione Piemonte. “Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati ...

Maltempo Bolzano - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Migliora la situazione in provincia di Bolzano dopo l’ondata di Maltempo. Nel corso della giornata le strade chiuse sono scese da 53 a 36. Si è ridotto anche il numero di abitazioni prive di elettricità. Il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco volontari dalla mezzanotte alle 19 di oggi si attesta a quota 77. Nello stesso intervallo di tempo sono stati 161 gli interventi sanitari disposti tramite la centrale provinciale ...

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Alla luce di un leggero miglioramento in corso in queste ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso nella notte un aggiornamento del bollettino meteo che, fino alle ore 20.00 di questa sera, riduce da rossa (stato di allarme) ad arancione (stato di preallarme) la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto. In altri bacini idrografici della Regione, l’allerta rimane gialla (stato di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : ancora pioggia ma situazione in miglioramento : In lieve miglioramento la situazione meteo sul Friuli Venezia Giulia, colpito ieri da un’ondata di Maltempo. Temporali e vento forte hanno interessato, in particolare, la fascia Prealpina: le piogge hanno superato i 160 mm sulle Prealpi Giulie. Raffiche di vento da sud-est sono state registrate sulla costa e in quota. Oggi ancora rovesci sparsi, anche temporaleschi, ma nel corso della mattinata si attende un miglioramento. Domani cielo in ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Maltempo Lombardia - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago ...