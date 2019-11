Lega-Pd uguali | stanno coi potenti Il vero M5s non c' entra con loro

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 28 novembre 2019) "Quando c'è da difendere gli apparati di poteree Pd sono. Noi stiamo dimenticando chi siamo". Parla Ignazio Corrao, uno dei 2 M5s a votare contro la Commissione von der Leyen Segui su affaritaliani.it

