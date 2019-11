Hong Kong | il leader pro-democrazia Joshua Wong al Fatto it | “Io privato di ogni libertà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) È stato la faccia del Movimento degli Ombrelli del 2014 e oggi è ancora una delle figure più carismatiche dei pro-che stanno sconvolgendodalla scorsa primavera., segretario 23enne del partito Demosistō, è già stato in carcere per il suo attivismo ma non ha mai smesso di combattere per i diritti democratici e per l’indipendenza dell’ex colonia inglese. A Ilquotidiano.it, dopo il successo dei Democratici alle ultime elezioni, parla del suo tour nelle istituzioni europee, annullato perché gli è stato negato il permesso a espatriare, e dei prossimi obiettivi del movimento. Partiamo dalla fine. Saresti dovuto venire in Italia, nel contesto di un tour europeo. Ma l’Alta Corte diha stabilito che c’è pericolo di fuga dopo il tuo arresto (esu cauzione) per proteste non autorizzate. Erano queste le tue intenzioni oppure lo scopo di ...

joshuawongcf : ???? My OP-ED in @repubblica - Pechino strangola la mia città. Di Maio non può far finta di niente - Joshua Wong, 23… - Internazionale : Il risultato del voto a Hong Kong fa tremare i muri di Zhonganhai, la sede del Partito comunista cinese. Pechino at… - fattoquotidiano : Da Hong Kong al Cile, passando per le nostre #Sardine: #BellaCiao Bellaciao diventa il canto delle proteste in tutt… -