Xbox Scarlett | la VR non è tra le priorità di Microsoft

Molti giochi Xbox in uscita nel 2020 potrebbero subire un rinvio per sbarcare su Xbox Scarlett : Molti giochi sono stati rinviati al prossimo anno, ad esempio i titoli di Ubisoft come Watch Dogs o Gods and Monsters. Ma secondo alcuni insider di Xbox, Molti di questi ritardi sono dovuti al fatto che i publisher si stanno preparando all'arrivo della next-gen.Ad esempio, l'editor della rivista Xbox Magazine, Chris Burke, afferma chiaramente che, dato il numero di giochi in programma per il lancio tra marzo e aprile 2020 - a soli sei mesi ...

Molti giochi Xbox in uscita nel 2020 potrebbero subire un rinvio e arrivare anche su Xbox Scarlett : Molti giochi sono stati rinviati al prossimo anno, ad esempio i titoli di Ubisoft come Watch Dogs o Gods and Monsters. Ma secondo alcuni insider di Xbox, Molti di questi ritardi sono dovuti al fatto che i publisher si stanno preparando all'arrivo della next-gen.Ad esempio, l'editor della rivista Xbox Magazine, Chris Burke, afferma chiaramente che, dato il numero di giochi in programma per il lancio tra marzo e aprile 2020 - a soli sei mesi ...

La realtà virtuale non arriverà su Xbox One e Xbox Scarlett – La motivazione di Microsoft : Attualmente non solo su PC ma anche su PS4, Nintendo Switch e smartphone è possibile giocare in realtà virtuale, l’unica piattaforma che ancora non supporta la suddetta tecnologia è Xbox One e la situazione non cambierà con Xbox Scarlett. Il responsabile della divisione Xbox ha spiegato con una dichiarazione i motivi che spingono l’azienda a non abbracciare la VR. Ecco perchè la realtà ...

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? Possibile replica di una strategia commerciale : Dire che Cyberpunk 2077 sia praticamente dietro l'angolo non è di certo un'esagerazione. Il titolo curato dai ragazzi di CD Projekt RED si appresta in fin dei conti a fare la sua comparsa sugli scaffali fisici e digitali nel corso dei primi mesi del prossimo anno, con la release che è fissata a aprile 2020 (e non ci sono gli estremi per supporre un Possibile rinvio, ndr). La qualità tecnica di Cyberpunk 2077 è praticamente sotto gli occhi di ...

PlayStation 5 e Xbox Scarlett utilizzano un SSD Samsung NVMe? : PS5 e Xbox Scarlett offriranno tempi di caricamento ridotti all'insegna di una next gen senza tempi di attesa.Cio sarà permesso con l'introduzione degli SSD, ma ancora non ci è dato sapere quali saranno per la precisione le memorie di cui saranno dotate le prossime macchine da gioco. Stando alle ultime voci di corridoio, si potrebbe trattare di un SSD Samsung, in particolare un SSD NVMe, linea dedicata al gaming e che potrebbe essere integrata ...

Secondo un rumor Rockstar sarebbe al lavoro su un titolo medievale open world per PS5 ed Xbox Scarlett : Nuove indiscrezioni suggeriscono che Rockstar Games potrebbe essere al lavoro su una nuovissima IP per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett, ambientata in un periodo medievale europeo.Mentre la maggior parte presume che l'acclamato sviluppatore stia lavorando su GTA 6 per PS5 e Xbox Project Scarlett dopo il suo Red Dead Redemption 2 pubblicato lo scorso anno, un post di LinkedIn pubblicato dal designer di Rockstar ...

Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett - ma non al lancio delle console : CD Projekt Red intende portare Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, ma non si aspetta che sia pronto per il lancio delle console di nuova generazione. Parlando alla conferenza sugli utili di CD Projekt Red per il terzo trimestre del 2019, il senior vice president for business development Michał Nowakowski ha risposto a una domanda del pubblico sul possibile arrivo di Cyberpunk 2077 sulle console next-gen."Probabilmente si può ...

Xbox Scarlett usata nei server blade di Project xCloud? Microsoft potrebbe aver valutato questa ipotesi : I server blade di Project xCloud saranno alimentati da Xbox One S, tuttavia Microsoft potrebbe voler decidere di utilizzare anche la sua console più potente di prossima generazione, Xbox Scarlett.La nuova CPU Zen 2 di nuova generazione di Microsoft e la console Project Scarlett basata su GPU Navi alimenteranno lo streaming dei giochi in Project xCloud nel futuro. Al momento, ciascuno dei server blade di Project xCloud è alimentato da 8 sistemi ...

PS5 già in vantaggio su Xbox Scarlett? Le ultime dagli addetti ai lavori : Sono fasi molto concitate queste per PS5 e Xbox Scarlett, le nuove console che tra ormai un anno esatto faranno la loro trionfale comparsa sulla scena videoludica. Momenti concitati perchè le fasi preparatorie risulteranno essere poi cruciali alla prova del nove, quando i nuovi hardware arriveranno effettivamente tra le mani dei videogiocatori, che potranno (e dovranno) saggiarne l'effettiva bontà. È ovviamente ancora presto per trarre ...

PS5 migliore di Xbox Scarlett in termini di prestazioni dei giochi? : PlayStation 5 ed Xbox Scarlett sono ancora in via di sviluppo, anche se in questi mesi abbiamo potuto sentire nuovi dettagli da parte sia di Sony che di Microsoft. Ora, alcuni sviluppatori hanno già ricevuto i kit di sviluppo delle due piattaforme e, secondo alcune indiscrezioni, sembra che la console di Sony sia migliore in termini di prestazioni dei giochi.Kleegamefan, membro del forum di ResetEra, che ha rivelato cose interessanti per quanto ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett : bollenti rumor al 20 novembre : Da tempo si vocifera di Assassin's Creed Ragnarok tra gli affollati corridoi del web. Vale a dire l'evoluzione della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft dopo gli apprezzati Origins e Odyssey, che hanno segnato un profondo cambiamento nell'intera impostazione ludica del franchise. Eppure di recente la compagnia d'Oltralpe non ha mai parlato direttamente di uno dei suoi brand di punta, avendo abbandonato le uscite a cadenza annuale per ...

"Non sacrificherò le performance di Xbox Scarlett per motivi di prezzo" : In un'intervista con Eurogamer.net, Phil Spencer di Xbox ha affermato che la società non darà la priorità al prezzo di Project Scarlett rispetto al suo hardware."Se ricordi al lancio di Xbox One eravamo più costosi di $ 100 e meno potenti. Quindi, non voglio tornare in quella posizione. Non ci sono dubbi al riguardo", afferma Spencer. "In quanto settore in rapida crescita, pensiamo al prezzo. Ma pensiamo anche alle prestazioni. Non sacrificherò ...

Con Xbox Scarlett Microsoft potrebbe estendere le funzionalità di Xbox Play Anywhere : Negli ultimi anni Microsoft spinto in modo deciso per creare un ecosistema più connesso. Con il rientro nello spazio PC, la società ha introdotto Play Anywhere, che rende possibile acquistare e giocare, nonché trasferire salvataggi e progressi tra Xbox One e PC. Ora, con l'arrivo di Xbox Scarlett, sembra che la speranza sia quella di collegare tutto l'ecosistema.Secondo Stevivor, a Phil Spencer è stato chiesto se Play Anywhere verrà applicato ...

"Con PS5 e Xbox Scarlett la velocità di frequenza del processore aumenterà del 50%" : PlayStation 5 e Xbox Scarlett arriveranno tra circa un anno, ma i confronti tra le due console stanno già invadendo la rete. Entrambe le macchine mirano a fornire giochi con risoluzione 4K (se non superiore) ed entrambe competono in termini di potenza. Tuttavia, le due console utilizzeranno la CPU Zen 2 di AMD. Ma l'implementazione di questa CPU quanta differenza porterà rispetto agli hardware attuali?GamingBolt ha parlato con Ivan Pabiarzhyn, ...