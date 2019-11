Tuttomercatoweb | De Laurentiis non assisterà a Liverpool-Napoli

Fonte : calciomercato.napoli

(Di martedì 26 novembre 2019) Aurelio Denon parteciperà alla trasferta di. Lo riferisceNegli ultimi giorni sembrava fosse molto probabile che il presidente del, Aurelio De, partecipasse alla trasferta diper seguire la propria squadra. Secondo quanto riferito pochi minuti fa da, il patron azzurro resterà invece in Italia e guarderà il match direttamente dalla tv. Per il momento non vengono resi noti i motivi dell’assenza. Non si esclude però che possano essere legati in qualche modo alle ultime vicende di casa. A breve la conferenza stampa di Carlo Ancelotti Nonostante sia attualmente in vigore il silenzio stampa in casa, Carlo Ancelotti si presenterà in conferenza con Di Lorenzo a causa delle regole ferree imposte dalla Uefa. Leggi anche –> ORARIO conferenza stampa Ancelotti – LIVE. Segui la ...

