Infortunio Pezzella | intervento chirurgico riuscito | i tempi di recupero

Infortunio Pezzella - gli aggiornamenti : il difensore della Fiorentina costretto all’operazione [DETTAGLI] : Infortunio Pezzella – Fiorentina sconfitta dal Verona. Problemi per Montella. Un ulteriore tegola si è aggiunta dopo pochi minuti dall’inizio della gara con l’Infortunio di German Pezzella. Al termine della gara è arrivato il comunicato della Fiorentina: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare ...