Maltempo : Alto rischio e poca prevenzione - cronaca di un disastro annunciato : Un totale di 7.275 Comuni italiani a rischio idrogeologico, un numero altissimo, praticamente il 91% del totale, a cui corrispondono numeri altrettanto chiari e allarmanti: 1,28 milioni di abitanti a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvioni. 100mila persone a rischio solo nella Capitale. Sono dati noti, sbandierati e diffusi più e più volte da esperti e ricercatori (in questo caso, era il Rapporto 2018 di Ispra sul ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - Alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta Meteo - violenta TEMPESTA MEDITERRANEA nel weekend : Alto rischio ALLUVIONI e TORNADO - è allarme. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – La TEMPESTA del weekend inizia a colpire il Nord/Ovest in modo particolarmente intenso in queste ore: piove sempre più forte a Genova, dove alcune aree della città (e, nello specifico, Oregina, Castelletto e Multedo) hanno appena superato i 70mm di pioggia giornalieri e soprattutto nel settore centro/orientale di Genova abbiamo 99mm a Sportiva Sturla e 76mm all’Ospedale San Martino. Prime forti piogge anche ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend : Alto rischio alluvioni : Allerta Meteo – Dopo i fenomeni estremi delle ultime settimane, l’Italia ancora ferita dal maltempo si appresta ad essere attraversata da un altro violento ciclone Mediterraneo che nascerà proprio nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, nella giornata di Domenica 24 Novembre dopo l’affondo di una perturbazione nord Atlantica che dalla Groenlandia sprofonderà dal Mediterraneo, raggiungendo le isole Baleari nella giornata di ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo Alto Adige - 11 mila utenze senza corrente : Alto rischio di valanghe - frane - allagamenti e cadute di alberi : Stato di pre-allarme (codice arancione) in alto Adige. A confermarlo la Protezione civile che ha annunciato per domani una nuova perturbazione; molte le strade interrotte mentre sono 11.000 le utenze senza corrente. Intanto nuovo vertice questa mattina della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme, il terzo su una ...

Maltempo Livorno : Alto rischio di esondazione dei corsi d’acqua : Massima allerta a Livorno per le piogge persistenti che cadono da questa notte provocando l’ingrossamento dei corsi d’acqua a rischio esondazione. E’ quanto spiega il Comune la cui protezione civile “sta monitorando costantemente la situazione in considerazione delle previsioni meteo che prevedono piogge consistenti anche nelle prossime ore”. Protezione civile e polizia municipale, si spiega, si stanno recando nelle ...

Previsioni Meteo Napoli : maltempo a oltranza - Alto rischio di alluvioni e allagamenti : Previsioni Meteo Napoli – Intanto, peggioramento intenso, anche un po’ inatteso di tali proporzioni, accorso nella notte, ma soprattutto dalle prime ore di questa mattina e ancora attivo. Un minimo di bassa pressione abbastanza ampio, esteso dai canali delle isole maggiori e fino al basso Lazio, ha convogliato lungo il suo ascendente depressionario correnti umide e instabili persistenti per più ore e perfettamente direzionate sulla ...

Pisa-Spezia gara ad Alto rischio : il Gos ordina la chiusura anticipata di una scuola [DETTAGLI] : Domani alle ore 15 per il campionato di serie B si disputa la gara Pisa-Spezia considerata a rischio disordini per la fortissima rivalità tra le due tifoserie, con il timore che decine di supporter liguri seguano la squadra anche senza biglietto. Una rivalità che affonda le radici negli anni di piombo italiani e che diverse volte è sfociata in violente risse, come nel 1976-77. Il derby “Tosco-ligure” ha fatto mobilitare la ...

Perché il colesterolo cattivo (LDL) fa male? Se troppo Alto è fattore di rischio per la prima causa di morte nel mondo : Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo: contano quasi 18 milioni di decessi l’anno, praticamente il doppio dei tumori. Eppure basterebbe eliminare i fattori di rischio per aumentare le probabilità di vivere più a lungo e in salute. Con la sola eliminazione dei comportamenti errati potremmo prevenire almeno l’80% delle malattie cardiovascolari. I fattori di rischio sono diversi: la dottoressa Renata Gili ha ...

Quattro giorni dal nuovo voto in Spagna - il rischio d'instabilità è Alto : Il dibattito televisivo che ha opposto ben cinque leader politici ieri sera ha fugato almeno un dubbio: che sarà pressoché impossibile il ritorno al bipartitismo in Spagna e che l’instabilità politica è dietro l’angolo.Pedro Sanchez ha voluto responsabilizzare l’elettorato spagnolo richiamando la necessità di rafforzare i socialisti e un governo da lui guidato dopo aver fallito ...

Altoparlanti intelligenti a rischio sicurezza : si possono controllare con un laser : La sicurezza degli Altoparlanti intelligenti fa di nuovo notizia. Dopo gli scandali sull’impiego di personale umano per “origliare” le conversazioni, a tenere alta la preoccupazione questa volta ci pensa una ricerca dell’Università del Michigan. I suoi ricercatori hanno scoperto che si possono impartire comandi e controllare da remoto i dispositivi con assistente vocale, usando un raggio laser. Sul banco degli imputati tornano ...

Maltempo - Alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...