Violenza sessuale | il report choc dell' Istat | Colpa delle donne ...

Report shock dell'Istat : "Per un italiano su quattro la Violenza sessuale è addebitabile al modo di vestire delle donne" : Il 40 per cento degli intervistati ritiene che sia possibile sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, il 17 per cento accetta il controllo del marito sul cellulare o sui social della moglie

Per un italiano su quattro la Violenza sessuale sulle donne è colpa di come si vestono : Persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita: il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Il 23,9% pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire. Il 15,1%, inoltre, è dell’opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o ...

Ragusa - rapina e tentata Violenza sessuale : arrestati 2 tunisini VIDEO : La Polizia di Stato arresta due tunisini per rapina e tentata violenza sessuale aggravata. Incastrati dal VIDEO

Femminicidi - nel 2018 uccise 142 donne. In aumento le denunce per Violenza sessuale - stalking e maltrattamenti in famiglia : Tre donne ammazzate ogni settimana per un totale di 142 Femminicidi solo nel 2018. Sono questi i casi registrati dal rapporto Eures per l’anno passato: uno in più rispetto al 2017 e non si è mai avuto una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). Nel 32,8 per cento dei casi il movente dichiarato sono “gelosia e possesso” e sono bene 119 (85,1%) le donne uccise in famiglia. Risultano anche in aumento le denunce per ...

Piacenza - due 70enni a processo per Violenza sessuale : “Ragazzine palpeggiate e molestate” : I due processi a porte chiuse sono stati aperti e poi rinviati oggi a Piacenza. Uno dei due imputati per diversi anni, dal 2010 al 2016, avrebbe molestato una ragazzina, figlia di amici di famiglia. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe stata toccata più volte nelle parti intime. Solo dopo anni ha raccontato tutto.Continua a leggere

Femminicidi - record nel 2018 : 142 donne uccise. Più denunce per Violenza sessuale e stalking : Sempre più donne uccise, nella maggior parte dei casi in famiglia. La violenza di genere è in crescita anche nel 2018: sono dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto dell'Eures....

Inventava patologie per palpeggiare le pazienti : arrestato medico per Violenza sessuale : Un medico di 65 anni dell’ospedale di Manfredonia è stato raggiunto da una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari e dal divieto di esercitare la professione per sei mesi, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di cinque pazienti, tutte tra i 30 e i 40 anni. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia, è stato eseguito dalla Polizia, per 5 episodi avvenuti tra il 2004 e il 2019: uno nel ...

Milano : Violenza sessuale aggravata su 70enne - un arresto : Milano, 14 nov. (Adnkronos) – I carabinieri di Milano hanno arrestato un italiano di 29 anni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina nei confronti di una donna italiana 70enne. Lo rende noto il comando provinciale. Alle 12 in sala stampa, il capitano Alessandro Governale del Nucleo Operativo della Compagnia Milano duomo, parlerà dell’esecuzione di un ordine di ...

Violenza sessuale su minori : arrestato 48enne : Mariagiulia Porrello L’uomo, saronnese, contattava le vittime via Facebook usando un falso profilo femminile e dava loro appuntamento a casa sua dove continuava a fingersi donna. Avrebbe abusato di 4 minorenni Violenza sessuale nei confronti di minori e detenzione di materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Questi i reati di cui è accusato un uomo di 48 anni di Saronno, in provincia di Varese, ...

Si fingeva donna e adescava ragazzini su Facebook - arrestato per Violenza sessuale aggravata : Li adescava su Facebook, utilizzando il profilo falso e avvenente di una donna, poi prometteva loro un incontro sessuale in cambio di foto che li induceva a inviare in chat. Infine li attirava a casa sua a Saronno (Varese), dove indossando una parrucca rossa e parlando in falsetto, rimanendo costantemente al buio, abusava di loro. Per questo un operaio di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato minorenni. I ...

Lady Gaga su Bradley Cooper - l’autolesionismo e la Violenza sessuale : le confessioni ad Oprah Winfrey : Non parla di musica Lady Gaga nella lunga intervista per la rivista americana ELLE, che le dedica la copertina del numero di dicembre con uno spettacolare servizio fotografico e accoglie le sue confessioni rilasciate ad un'intervistatrice d'eccezione, la regina dei talk show Oprah Winfrey. Dal successo di A Star Is Born alla sua nuova esperienza imprenditoriale con la linea di cosmesi Haus Laboratories, passando per temi più personali come ...

Violenza sessuale su un bimbo di 11 anni : arrestato : In manette un sessantenne. I genitori del piccolo erano all'oscuro di quanto accadeva, e affidavano il figlio all'uomo...

La Violenza sessuale era inventata - scarcerati due nigeriani a Como : Il gip del tribunale di Como, a due settimane dall'arresto, ha disposto la scarcerazione per i due nigeriani arrestati lo scorso 8 ottobre con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 13 anni che li aveva denunciati. Per i due ragazzi di 20 e 21 anni il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva invocato la castrazione chimica. Il gip ha decretato l'innocenza dei due grazie alle indagini della procura. Secondo ...