Niente alleanza in Emilia per Di Maio | Per Statuto non possiamo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) L’atmosfera natalizia, con tanto di albero addobato e le lucine tutte accese, non rispecchia esattamente il clima che si respira dentro il Movimento 5 Stelle qui inRomagna. In un albergo lontano dal centro di Bologna, sede di tanti congressi e assemblee, non ultima la convention alla quale ha partecipato Matteo Salvini poche settimane fa, Luigi Diriunisce attivistini e romagnoli. La sala è quella dell’auditorium, circa quattrocento posti a sedere. Nel tardo pomeriggio iniziano ad arrivare i grillini in attesa del responso che sarà pronunciato alle 21.30: “Pernonappoggiare il candidato di un altro partito, e casomai il tempo per cambiare lonon c’è. Ne ho anche parlato con Beppe”.È questa la mossa del capo politico per spazzar via le voci sui dissidi tra lui e Grillo, e soprattutto ...

