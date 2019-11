Maltempo | “In Liguria piove da 40 giorni | in 2 mesi è piovuto quanto in un anno e nelle

Maltempo Liguria - il governatore Toti : “Invito le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi” : “Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze“: lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook fornendo aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. La porzione di ponte è crollata al km 122: la tratta collegava Savona con le principali città dell’entroterra e della Val Bormida ...

Maltempo Toscana - la Regione : “In giunta la delibera con i Comuni colpiti” : Il presidente della Toscana Enrico Rossi portera’ lunedi’ 25 novembre in giunta la delibera con l’elenco dei Comuni colpiti dal Maltempo e che hanno subito danni per la pioggia e i temporali che si sono abbattuti sulla Regione lo scorso fine settimana o per via degli allagamenti che ne sono susseguiti. La dichiarazione di emergenza regionale era gia’ stata firmata da Rossi il 18 novembre. Sara’ richiesta anche ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Licata : il sindaco chiede un “intervento straordinario” : “Chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che solo Licata venga lasciata sola“: lo ha affermato il sindaco di Licata (Agrigento) Pino Galanti riferendosi ai gravi danni provocati dal nubifragio odierno. “A Licata ...

Maltempo Toscana - Rossi firma lo stato di emergenza : “In corso verifica dei danni - pronti a intervenire” : “Con la firma dello stato di emergenza regionale consentiamo a tutti gli enti che sono nella necessità di farlo, di effettuare le richieste agli uffici regionali per realizzare interventi di somma urgenza. Sono interventi fondamentali in questo momento per garantire l’incolumità delle persone e per fronteggiare situazioni che creano disagi insopportabili per la popolazione. Stiamo raccogliendo le informazioni sulla base di ...

Maltempo Venezia - Zaia : “Interverremo con la stessa tempestività della tempesta Vaia” : l presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine di una ricognizione aerea sulle zone del Veneto colpite violentemente dal Maltempo degli ultimi giorni, ha assicurato che si interverrà “con la stessa tempestività con cui abbiamo fronteggiato l’emergenza Vaia”, la tempesta di vento che devastò a fine ottobre 2018 le montagne della regione. “Una delle situazioni più critiche – ha proseguito Zaia riferendo ...

Maltempo : chiuse le cascatelle di Saturnia - “ingenti danni” : “Ingenti danni purtroppo sono registrati nell’area delle cascate del Molino“, le cascatelle del Gorello a Saturnia, “che sono state chiuse momentaneamente per motivi di sicurezza“: lo ha dichiarato Mirco Morini, sindaco di Manciano (Grosseto) il cui territorio è stato duramente colpito dal Maltempo. “A monte e a valle delle cascate, il torrente Stellata ha cambiato con tanta forza il proprio corso e per questo ...

Maltempo Liguria - Toti : “In arrivo stato di emergenza per le zone colpite” : “Le schede per il Dipartimento di Protezione civile nazionale sono state chiuse ieri e trasmesse a Roma. Credo che nel prossimo Consiglio dei ministri utile verrà approvato lo stato di emergenza sia per queste valli sia per il resto del territorio colpito dal Maltempo delle scorse settimane“, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi, insieme all’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha incontrato i ...

Maltempo Campania - Borrelli : “In via Masoni recenti i lavori al manto della strada” : “Siamo vicini alle famiglie sgomberate in via Ulderico Masoni. La voragine che si è aperta a centro strada ha provocato delle perdite dalla condotta del gas costringendo i vigili del fuoco ad allontanare i residenti dalle abitazioni adiacenti l’area. Il tratto collassato era stato interessato, poco tempo fa, dai lavori di rifacimento del manto stradale. Purtroppo ancora una volta ci troviamo ad avere a che fare con risorse che ...

Maltempo Basilicata - Lamorgese : “In contatto col prefetto di Matera - vicina alle popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. ...

Maltempo : dall’inizio del mese di novembre “in Italia 33 nubifragi” : “dall’inizio del mese di novembre si contano in Italia 33 nubifragi con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola“: è quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di Maltempo. “L’eccezionalità degli eventi atmosferici che è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla ...

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Maltempo Liguria : attesa “intensa” mareggiata su centro e Levante - “onde alte 4 metri” : Si teme una mareggiata “molto intensa” tra stasera e domani su centro e Levante della Liguria “con onde alte fino a 4 metri e una decina di secondi di ‘periodo’“: lo hanno affermato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni questa mattina a Genova nella sala operativa del centro di Protezione civile. “Il mare è già ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Interventi efficaci - grazie a tutta la comunità” : “Oggi celebriamo il merito di tutta una comunità, la cui forza mi rende orgoglioso di governare questo territorio”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della cerimonia “Un anno da Vaia” che si è tenuta oggi a Treppo-Ligosullo (Udine), la tempesta che colpi’ oltre al Friuli, anche il Veneto e il Trentino. Nel suo intervento, si legge in una nota, Fedriga ha voluto ...