Tuturano | centro giovanile ormai nel degrado | Antonino | ' Le nostre proposte inascoltate'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Condizioni igienico sanitarie precarie e atti di vandalismo in ogni angolo della struttura: queste sono le condizioni di quello che doveva essere ildi dinamicizzazionedi, piccola frazione che si trova 10 chilometri a sud di Brindisi. Di questa struttura ce ne siamo già occupati in un articolo di domenica scorsa, 17 novembre, nel quale vi abbiamo mostrato le fatiscenti condizioni della struttura, dove addirittura ci sono escrementi di animali su tutto il pavimento. Proprio per questo anche noi vogliamo vederci chiaro, e per prima cosa negli scorsi giorni abbiamo raggiunto il Comune di Brindisi per avere ulteriori informazioni sul caso in questione. Questo giornale ha contattato per prima cosa Gabriele, capogruppo del Partito Repubblicano Italiano, oggi all'opposizione della giunta guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Il PRI infatti, nel corso di questi ...