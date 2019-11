Spagna | ragazza calabrese muore in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Un graveha causato la morte di una giovanedi 32 anni che si trovava in. La giovane viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata ad impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica posto al limite della strada. Per lei, nonostante i tempestivi soccorsi del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere dopo qualche minuto dallo scontro. Sulla vicenda sta indagando la polizia locale che ha già effettuato tutti i rilievi del caso che saranno esaminati nelle prossime ore. Ladoveva rientrare nei prossimi giorni in Calabria per trascorrere le feste natalizie insieme alla sua famiglia. La vittima si chiamava Elvira Gualtieri Si chiamava Elvira Gualtieri e aveva 32 anni la giovane, originaria di Cosenza, che è tragicamente ...

