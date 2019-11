Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Lorenzogli atteggiamenti da capitano li ha tutti. Se un compagno sbaglia la misura di un passaggio, gli fa il segno dell’ok. Se sbaglia lui la giocata, chiede scusa. Quando Lozano segna contro il Salisburgo, corre a raccogliere il pallone in rete, perché l’obiettivo della squadra è la vittoria. Quando il Napoli pareggia col Genoa, invece, dopo il fischio finale rimane nel cerchio di centrocampo, esponendo il petto ai boati dello stadio. Gli atteggiamenti ci sono, dicevamo. Quello che gli manca, però, è la leadership del capitano. L’intensità della prestazione, la capacità di contagiare e quindi coinvolgere i compagni, la possibilità di dimostrarsi risolutivo. Non invidio Lorenzo. Perché la sua precarietà è umana, prima ancora che tattica. Sabato sera, per fortuna, si è giocato al Meazza. E quello che si sentiva dire a suo proposito nel settore Ospiti, ...

MinisteroSalute : Anche nel 2018 i dati sulle nuove infezioni #HIV registrano un'incidenza più elevata nella fascia di età 25-29 anni… - napolista : Quella fascia sta affossando Insigne e lo dico da suo grande estimatore Del capitano ha gli atteggiamenti, non la… - ciro_clienti : @DSantoris @enrick81 @Veronique__94 @Federic09172324 @lorenzop861 @famigliasimpson @CIAfra73 @misterf_tweets… -