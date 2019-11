Liguria | sta franando la collina sulla statale Aurelia Arenzano

In Calabria e in diverse parti della Liguria e del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo : In Calabria e in diverse regioni del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo per la giornata di domenica e in Liguria l’allerta rossa – dichiarata già sabato mattina – è stata estesa a tutta la giornata di

Maltempo Liguria - Toti e Bucci : “Il sistema ha funzionato” - alle 19 nuovo punto stampa : “Il fatto che nel centro ponente della Liguria sia trascorsa una notte con una perturbazione molto importante senza feriti, ci fa dire che il sistema ha funzionato”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Invito i cittadini ad avere grande prudenza e dovrei invitare qualche esponente dell’opposizione a un contegno un po’ piu’ consono in queste giornate drammatiche, – continua ...

Maltempo Liguria : nuovo punto stampa sull’allerta alle 12 : nuovo punto stampa sull’allerta meteo in Liguria oggi alle 12 nella sede della Protezione civile regionale, in Viale Brigate Partigiane 2 a Genova. Parteciperanno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Genova Marco Bucci e i tecnici di Arpal. Maltempo, allerta rossa a Genova: pioggia record, allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo, ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Sfollati di Nervi restano fuori casa” : Rimane invariata la situazione degli sfollati di Genova Nervi a causa del crollo di un muraglione: gli sfollati, 17 persone di 7 nuclei familiari sono stati sistemati in abitazioni alternative non potendo rientrare a casa in attesa delle verifiche di sicurezza. Lo dice il sindaco Marco Bucci che fa anche il punto su altre criticità registrate in città. Il transito in corso Perrone è stato chiuso in via precauzionale dai vigili del fuoco perché ...

Maltempo Liguria : approvato lo stato di emergenza per le piogge di fine ottobre : Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato nella tarda serata la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : alle 18 punto stampa di Toti e Bucci nella Protezione civile : Oggi pomeriggio alle 18 a Genova nel centro della Protezione civile di viale Brigate Partigiane il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno convocato un punto stampa per aggiornare sull’ondata di Maltempo attesa domani in Liguria, dove nelle province di Imperia, Savona e gran parte di quella di Genova Arpal ha diramato l’allerta rossa, mentre nell’entroterra del golfo del Tigullio ...

Maltempo Liguria : dal CdM via libera allo stato di emergenza per i danni di ottobre : Via libera dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia per i danni causati dal Maltempo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale Borrelli durante la sua visita in Valle Stura a fine ottobre. Alla Valle Stura e Urbe abbiamo ...

Maltempo - il Consiglio dei ministri delibera lo stato d’emergenza per le province colpite in Sicilia e Liguria : Per i danni causati dal Maltempo il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per diverse province italiane: in Sicilia Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. In Liguria nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia. Il Cdm, su proposta del premier, ha approvato anche approvato un decreto legislativo per la semplificazione delle ...

Liguria ostaggio del maltempo : ma dietro i danni ci sono anche cementificazione selvaggia e opere da completare : Frane, allagamenti e mareggiate, famiglie evacuate, trasporti interrotti, torrenti esondati. E il linguaggio delle allerte da interpretare, prima con i numeri e poi con i colori, da giallo a rosso. Ogni anno tra ottobre e dicembre la Liguria si riscopre ostaggio del meteo: l’ultima offensiva del maltempo martedì 19 novembre, con un tratto di strada che ha ceduto a Genova, una corsia dell’A12 chiusa al traffico per l’intera mattina e il livello ...

Maltempo Liguria - Toti : “In arrivo stato di emergenza per le zone colpite” : “Le schede per il Dipartimento di Protezione civile nazionale sono state chiuse ieri e trasmesse a Roma. Credo che nel prossimo Consiglio dei ministri utile verrà approvato lo stato di emergenza sia per queste valli sia per il resto del territorio colpito dal Maltempo delle scorse settimane“, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi, insieme all’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha incontrato i ...

Meteo Italia - forte maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

