Inter | l' infortunio di Barella renderebbe de Paul una priorità per il mercato invernale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Sorrisi e complimenti all'per la netta affermazione di sabato sera 23 novembre in casa del Torino: un 3-0 firmato Lautaro Martinez, de Vrij e Lukaku giunto in risposta alla vittoria delle ore 15 della Juventus a Bergamo. Tuttavia, la trasferta piemontese non è stata soltanto foriera di buone notizie per il club nerazzurro, poiché vi è un bel po' di preoccupazione per quanto riguarda l'occorso a Nicolò. Il centrocampista sardo, infatti, ha abbandonato anzitempo il campo per un problema fisico, e soltanto nelle prossime ore si potrà sapere qualcosa di più preciso sul dolore che ha avvertito al ginocchio destro. La prima diagnosi formulata dallo staff medico della società meneghina fa riferimento ad una distorsione, ma a questo punto c'è da valutare se questa ha colpito o meno anche i legamenti. Qualora gli esami strumentali dovessero confermare questa malaugurata ...

realvarriale : Un'ottima @Inter supera nettamente @TorinoFC_1906 penalizzato subito dall'uscita di #Belotti. Impenetrabile in dife… - DiMarzio : #Inter | Infortunio Barella, il club comunica: 'Distorsione al ginocchio da valutare nei prossimi giorni' - GoalItalia : Infortunio per #Barella in #TorinoInter: 'Ho sentito tac al ginocchio' ? -