Il Giornale | De Laurentiis ci pensi bene Perdere la squadra e il fuoriclasse Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) C’è un rischio all’orizzonte, per Desia lache l’allenatore. Lo scrive Matteo Basile sul. “Carloè bravo. Bravissimo. Un. Non solo per il suo curriculum colmo di successi. Ma soprattutto perché ha un carattere e un’intelligenza fuori del comune, tipiche dell’allenatore esperto ma anche del buon padre di famiglia che riesce a far quadrare i conti e gli umori di casa. O almeno ci prova come meglio può. Un”. Unperché è riuscito a nonil controllo dello spogliatoio in un momento così convulso, in un periodo di crisi totale. Un’impresa da pochi, scrive, “forse solo da Carletto”. “Il suo Napoli infatti gioca come se nulla fosse, come se l’ammutinamento e la ribellione al presidente Denon ci fossero state, come se lunedì non fosse in ...

napolista : Il Giornale: #DeLaurentiis ci pensi bene. Perdere la squadra e il fuoriclasse #Ancelotti sarebbe un autogol Se il… -