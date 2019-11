Foggia | due uomini uccisi dalle esalazioni di una stufa | dramma in un rudere di Borgo

Due immigrati morti in un casolare in provincia di Foggia : Due cittadini stranieri sono morti, molto probabilmente per esalazioni di monossido di carbonio, a Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri di Foggia. I corpi dei due uomini, non ancora identificati, sono stati trovati all'interno di un casolare a poca distanza dal Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo e dalla baraccopoli. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

Foggia - donna di 53 anni uccisa a coltellate in casa. Due giorni fa era stata minacciata dal genero : Filomena Bruno, una donna di 53 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è stata uccisa a coltellate nella sua casa. Il killer si è poi dato alla fuga ed è scattata la caccia all'uomo in tutto il Foggiano. La vittima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe la stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar della città.Continua a leggere

Migliaia di litri di mosto in strada : nel Foggiano sabotati i silos di due cantine sociali : A San Severo e Torremaggiore si sarebbe trattato di un atto intimidatorio che ha provocato danni per svariate centinaia di Migliaia di euro. Coldiretti: "Far west per le aziende agricole"

Diretta Brindisi Foggia/ Streaming video tv : la storia delle due squadre : Diretta Brindisi Foggia Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie D nel girone H.

Strage familiare nel Foggiano : uomo uccide moglie - due figlie e si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare si è verificata la notte scorsa ad Orta Nova, nel foggiano, dove un agente assistente capo della Polizia Penitenziaria, Ciro Curcelli, 53 anni, ha ucciso sua moglie, Teresa Santolupo, 54 anni, e le due figlie Miriana e Valentina, rispettivamente di 13 e 18 anni. Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, l'uomo avrebbe compiuto il misfatto mentre le donne erano immerse nel sonno, e forse non si sono ...

Foggia - agente della polizia penitenziaria uccide in casa moglie e due figlie poi si suicida : Tragedia a Orta Nova, in provincia di Foggia: un agente della polizia penitenziaria, Ciro Curcelli, ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso a sua volta. Secondo alcune testate locali l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri dicendo di aver sparato a moglie e figlie, poi avrebbe rivolto l'

Foggia - triplice omicidio e suicidio : uccide la moglie e le due figlie e si toglie la vita : Un agente penitenziario di cinquantatré anni si è tolto la vita dopo aver ucciso nella notte a colpi di pistola la moglie di cinquantaquattro e le due figlie di dodici e diciotto anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova, nella provincia di Foggia. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere