Diablo IV | in un video diario gli sviluppatori parlano delle dinamiche open world di

Diablo IV in un video gameplay che mostra la boss battle contro Ashava : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di quattro minuti dedicato all'attesissimo Diablo IV da poco annunciato da Blizzard. Il filmato in questione si concentra sulla boss battle con Ashava.Per chi non lo sapesse, in Diablo IV i giocatori viaggeranno attraverso un enorme e collegato open-world che ospita vari boss in stile raid, come Ashava.Leggi altro...

Un video gameplay di Diablo IV mostra la boss battle con Ashava : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di quattro minuti dedicato all'attesissimo Diablo IV da poco annunciato da Blizzard. Il filmato in questione si concentra sulla boss battle con Ashava.Per chi non lo sapesse, in Diablo IV i giocatori viaggeranno attraverso un enorme e collegato open-world che ospita vari boss in stile raid, come Ashava.Leggi altro...

Diablo 4 : disponibile un nuovo video del Druido : Diablo 4 è in cantiere presso gli studi Blizzard, e si tratta del prossimo capitolo della storica saga che ha ammaliato una generazione di videogiocatori.Come vediamo, il gioco sarà caratterizzato da nuovi mostri spaventosi, alcune nuove meccaniche di combattimento e una caccia che va a rievocare le atmosfere dei primi cupi episodi della serie.Mentre attendiamo l'arrivo del titolo, diamo un'occhiata a questo nuovo filmato di gioco, nel quale ...

Le classi di Diablo 4 combattono ancora : nuovi video per Druido e Incantatrice : L'annuncio di Diablo 4 avvenuto nel corso del BlizzCon 2019 in California ha pennellato un evento davvero incandescente per tutti i fan di casa Blizzard Entertainment. Nonostante fosse nell'aria ormai da tempo - e nella wishlist di milioni di videogiocatori - il reveal del quarto capitolo del franchise actionRPG ha saputo dare anima e corpo alla kemesse americana, affiancandosi a quello, altrettanto atteso, di Overwatch 2. Dopo un terzo ...

Diablo 4 ci presenta il Barbaro con un nuovo video gameplay : Diablo 4 si presenta con un nuovo video gameplay. Come possiamo vedere, nel nuovo filmato di gioco facciamo conoscenza con il Barbaro, una delle classi annunciate in Diablo 4, assieme al Druido e all'Incantatrice.Vale sicuramente la pena notare abilità e sistema di combattimento di questo personaggio, specializzato come ben potrete immaginare nell'utilizzo della forza bruta per spazzare via i nemici che gli si parano davanti, oppure per ...