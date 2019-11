Balotelli | “Tornerò | li lascio parlare” E Grosso parla | “Se Mario c’è o non c’è lo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Non è finito per niente, anzi il duelloè in pieno svolgimento. La mancata convocazione, dopo il litigio in allenamento in settimana, ha innescato un botta e risposta a distanza. L’attaccante del Brescia sul suo account Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae mentre si fa massaggiare da un membro dello staff medico del club, accompagnato da una didascalia: “In guarigione. Tornerò presto, per il momento lire“. E il tecnico non s’è fatto attendere. Dopo averlo definito “svogliato”, a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma è tornato sull’argomento: “Io devo ridare certezze a questa squadra, è la prima cosa. A voi fa notizia sapere di, io conhoto all’inizio ma alleno una squadra: lui ha le caratteristiche per essere protagonista se ci mette voglia, determinazione e entusiasmo che ha sempre fatto fatica ...

