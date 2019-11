Le immagini choc della mostra

Professoressa picchia una studentessa di 16 anni disabile - le immagini choc : picchia brutalmente una studentessa con dei bisogni speciali. Tiffani Shadell Lankford, 32 anni, è stata ripresa mentre si avveniva su una sua studentessa di 16 anni. Dalle immagini si vede la donna immobilizzare l’adolescente e poi iniziare a picchiarla dandole ben tre pugni in faccia per poi gettarla a terra dove è continuato il pestaggio.-- -- Nel video, poi diffuso in rete, la ragazza grida aiuto e i compagni di classe intorno a lei ...