Ferrara | nonna uccisa dal nipote Il racconto della testimone | “Le sbatteva la testa

Nonna uccisa dal nipote a Ferrara - l’anno scorso aveva ricattato l’anziana per soldi : Il 22enne, arrestato per omicidio aggravato, era stato condannato a tre anni per estorsione ai parenti. Fin dal molto giovane aveva avuto problemi di tossicodipendenza ed ora viveva con la Nonna. All'interrogatorio in caserma, visto il suo stato di choc, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per aver ucciso la nonna a pugni. È successo ieri sera a Ferrara, in via Marconi, nella prima periferia della città. L'anziana, 71 anni sarebbe stata colpita violentemente, questo il quadro accusatorio, con diversi pugni mentre era alla guida dell'auto e il ni

dopo un'accesa lite per questioni di soldi, un ragazzo di 22 anni ha ucciso a pugni sua nonna. È quanto successo nella serata di mercoledì a Ferrara: il giovane è stato fermato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione dei militari, Pierpaolo Alessio si trovava in macchina con la nonna Maria Luisa Silvestri, 70 anni, lungo via Marconi, nella zona vicino all'area industriale

