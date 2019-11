Di Maio | faccia a faccia con Grillo | «Con Beppe d' accordo su tutto»

Luigi Di Maio e quel sorrisino stampato in faccia. Forse non ha capito cosa rischia... : Ha preso una batosta dal voto per le elezioni regionali su Rousseau ma nonostante questo Luigi Di Maio sfoggia un mezzo sorriso stampato sul volto. Del resto se la sua leadership ha subìto l'ennesimo colpo, il capo politico del Movimento 5 stelle vede come nei suoi sogni il partito correre da solo,

Alessandro Sallusti demolisce Luigi Di Maio : "Mi stupisce la sua faccia di tolla - mi fa quasi tenerezza" : "Sardine o non sardine, l'assenza del sostegno dei Cinque Stelle alle regionali complica la situazione del Pd". Alessandro Sallusti ne è certo. D'altronde anche i sondaggi vedono lontana la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna senza l'alleanza con il Movimento. Leggi anche: Sallusti, Ilva

La faccia di bronzo di Salvini e Di Maio nella guerra sul caso Mes : Roma. L’unico a mantenere la calma sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sembra essere il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che afferma in maniera abbastanza chiara: “Nessuno ha firmato nulla, quindi neanche l’Italia” che “la firma del trattato avverrà a dicembre”, e in ogn

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Giuseppe Conte - Di Maio lo tira in causa : "Se vuole un altro patto Civico con il Pd - faccia lui da federatore" : I Cinque Stelle sono sul piede di guerra e le provano tutte per convincere Luigi Di Maio a lasciare il ruolo di capo politico. Tra i vari tentativi, l'ultimo è quello che mette il leader in una situazione scomodissima. Dopo la sconfitta in Umbria infatti per Di Maio non se ne parla proprio di replic

X Factor - gli ascolti precipitano. Samuel : “Se passiamo il turno facciamo un’orgia” - Mara Maionchi : “Invitami” : “Nella prima puntata, siamo stati un po’ mollicci come giudici…”, ha ammesso Mara Maionchi all’inizio del secondo Live di X Factor e Samuel ha risposto: “Stasera, ci meniamo!“. Sono stati di parola. Saranno stati gli ascolti deludenti della prima puntata, sarà che bisognava dare ritmo allo show, fatto sta che i giudici si sono “svegliati” e si sono punzecchiati dall’inizio alla fine. E se le ...

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - il retroscena sul faccia a faccia : "Non posso guardarmi anche da te" : Più che tregua politica, un chiarimento personale. "Luigi, qui non posso guardarmi anche da te". Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza sulla manovra di lunedì sera, secondo retroscena unanimi avrebbe voluto affrontare a tu per tu Luigi Di Maio per chiedergli conto degli attacchi continui

Manovra - in arrivo richiesta informazioni dalla Ue. Faccia a faccia Conte-Di Maio : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi vertice di maggioranza e Cdm : Si è svolto in mattinata un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico M5s Luigi Di Maio per fare il punto sulla manovra economica. E’ quanto si apprende da fonti di governo. E’ invece fissato per le 17 di oggi il vertice di maggioranza. Alle 19, infine, è previsto il Consiglio dei ministri, dopo i giorni di polemiche sulla legge di Bilancio.

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Manovra - Speranza : “Aboliamo il superticket”. Di Maio attacca : “Basta interviste e annunci - facciamo le cose e poi le diciamo” : Il neo ministro della Salute Roberto Speranza rilancia sulla necessità di abolire progressivamente il superticket di 10 euro che “aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. E incassa il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti secondo cui “è ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Ma da Luigi Di Maio arriva un altolà: “Troppi annunci, facciamo le cose e poi le diciamo ...

Migranti : Di Maio - ‘su redistribuzione facciamo come Salvini’ : Terni, 6 ott. (AdnKronos) – “Sui ricollocamenti” dei Migranti “seguiamo il metodo” di Matteo Salvini “da ministro dell’Interno”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Giugno, maggio, nei 14 mesi di governo -ha aggiunto- ha redistribuito i Migranti che arrivavano in tutti centri che c’erano sul territorio nazionale. In questi casi è bene che si taccia ...

Di Maio : no annunci.Facciamo - poi diciamo : 12.20 "Stamattina,come troppe volte, apro i giornali e leggo troppi annunci. Questo non può essere il governo in cui leggiamo interviste che annunciano". Così il ministro degli Esteri e capo di M5s, Luigi Di Maio, a chi gli fa presente come Matteo Renzi abbia aperto un altro fronte chiedendo di trasferire le risorse del cuneo fiscale alle famiglie. O come il ministro della Sanità,Roberto Speranza, abbia detto di voler abolire il super ticket. ...