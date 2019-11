Tumore testa-collo | la Commissione Europea approva due nuovi regimi di trattamento

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lahato pembrolizumab, terapia anti-PD-1 di MSD, in monoterapia o in combinazione con la chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU) per ilin prima linea di pazienti con carcinoma a cellule squamose dellae del(HNSCC) metastatico o recidivato inoperabile, i cui tumori esprimono PD-L1 secondo CPS Combined Positive Score ≥ 1. Questazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 KEYNOTE-048, in cui pembrolizumab ha dimostrato un aumento statisticamente significativo della sopravvivenza globale (OS), rispetto alstandard (cetuximab associato a carboplatino o cisplatino e 5-FU), sia in monoterapia (HR = 0,74; IC 95%: 0,61 – 0,90; p = 0,00133), che in combinazione con la chemioterapia (HR = 0,65; IC 95%: 0,53 – 0,80; p = 0,00002), in pazienti i cui tumori esprimono PD-L1 (CPS ≥ ...

