Sondaggi Emilia Romagna | effetto sardine più Rousseau | guaio per Bonaccini | disastro per

Elezioni Emilia-Romagna - Sondaggio : 3 scenari e timori in casa PD. Rischio sconfitta con candidato 5S? : Curre curre guagliò è la foto-notizia in prima pagina de Il Manifesto di oggi che riprende il titolo di una famosa canzone dei 99 Posse. Il guaglione è Luigi Di Maio, sempre più uomo solo, nel senso di isolato, al comando dei 5 Stelle. M5S, trionfo dei NO su Rousseau: saranno presentate le liste regionali Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: il Movimento 5 ...

Sondaggi politici elezioni Emilia Romagna - per Emg e Tecnè c'è equilibrio : Il 26 gennaio l’Emilia Romagna si recherà alle urne per una tornata elettorale che potrebbe risultare significativa sia per la storia della regione che per le sorti della politica nazionale. I due principali candidati a governatore sono l’uscente Stefano Bonaccini e la sfidante del centrodestra Borgonzoni. La Lega e Matteo Salvini contano di arrivare ad espugnare un’altra roccaforte del centrosinistra, bissando il risultato ottenuto in Umbria. ...

Sondaggi - Bonaccini e Borgonzoni vicinissimi : i numeri per Omnibus sulle regionali in Emilia-Romagna : Che vinca il migliore. In Emilia-Romagna pare proprio che decretare chi lo sarà non è così semplice. Quello del 26 gennaio è a tutti gli effetti un testa a testa tra il piddino Stefano Bonaccini, governatore attuale, e la sua sfidante leghista, Lucia Borgonzoni. Tutti i Sondaggi infatti danno in tes

Sondaggi elettorali Noto : il M5S corre - partita incerta in Emilia Romagna : Sondaggi elettorali Noto: il M5S corre, partita incerta in Emilia Romagna Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle hanno detto no alla pausa elettorale in Emilia Romagna e Calabria, sconfessando in questo modo la linea dei vertici che spingevano per una desistenza non ostile al al Pd. Adesso le possibilità di una riconferma del centrosinistra in uno dei fortini rossi per eccellenza si riducono. Basta leggere i dati ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...

Sondaggi elettorali Emilia Romagna - Bonaccini avanti ma M5s mette a rischio vittoria candidato Pd : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso che i pentastellati dovranno partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e, stando alle parole di Luigi Di Maio, lo faranno con un loro candidato presidente. Un Sondaggio realizzato dall'istituto Noto per Porta a Porta evidenzia che questa decisione potrebbe mettere in discussione l'affermazione del candidato del Pd, Stefano Bonaccini.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna : data - candidati e Sondaggi. La guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

Luigi Di Maio - Sondaggi terrificanti in Emilia Romagna. Le sardine si mangiano il M5s : "Siamo sotto il 5%" : "Qui sono nati e qui sono finiti. Il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna non c'è più". Il reportage di Repubblica tra la base grillina nella roccaforte rossa che il prossimo 26 gennaio andrà al voto per le regionali si apre con questa sconfortante presa d'atto do un attivista storico, nonché ex ast

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà al fotofinish in leggerissimo vantaggio il centrodestra - ma il preferito è Bonaccini : Una situazione paradossale quella che si sta per verificare in Emilia Romagna. La regione da sempre governata dalla sinistra italiana si appresta a andare al voto il prossimo 26 gennaio. Le votazioni regionali in Emilia saranno importantissime anche ai fini del proseguo o meno dell’alleanza giallorossa. Secondo gli Ultimi sondaggi le sorti di Stefano Bonaccini, governatore uscente del Pd, si decideranno al fotofinish. Gli elettori ...

Alessandra Ghisleri - Sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è pareggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Matteo Salvini su Sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i Sondaggi di Rai Tre - con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo” : Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra. Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto. La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua ...

Sondaggi Ixè : in Emilia-Romagna PD primo partito - ma è testa a testa : Sondaggi Ixè: in Emilia-Romagna PD primo partito, ma è testa a testa Si avvicinano le decisive elezioni regionali in Emilia-Romagna: dopo la storica vittoria della destra in Umbria, l’opposizione al governo giallorosso cerca di sferrare un altro colpo all’asse che sostiene l’esecutivo. Secondo l’ultimo Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca, il partito Democratico è la prima forza politica della Regione. ...

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini davanti a Borgonzoni di 12 punti. Ma i partiti del centrodestra battono il centrosinistra : Il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini stacca la sfidante Lucia Borgonzoni con una distanza in doppia cifra. La coalizione a sostegno della senatrice leghista supera l’insieme dei partiti che appoggiano il governatore. E’ la sintesi di un Sondaggio Ixè per Cartabianca (Rai3) che rappresenta da una parte la forza del candidato del centrosinistra probabilmente anche in funzione del suo lavoro per cinque anni ...

Elezioni in Emilia Romagna - i Sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega : La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Il sondaggio di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, ...