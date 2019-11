Ifo Roma | settimana controlli test Hiv | Sifilide e Epatite C

Bordoni : per Roma presenteremo rIforma di Forza Italia : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia e capogruppo dell’Assemblea Capitolina, in merito ad una riforma che il partito vuole presentare per Roma: “Nuovi poteri per Roma Capitale, all’incontro di oggi in Campidoglio tra tutte forze politiche e la rappresentanza dei 5 stelle capitolina, Forza Italia attraverso il suo capogruppo Davide Bordoni mette tra i primi punti sul tavolo il ...

Celtic - tIfosi organizzano raccolta fondi per il Baobab di Roma dopo il match con la Lazio : “Sono venuti qui a parlare con i migranti” : Una squadra di calcio nata da immigrati irlandesi nel 1887 per dare da mangiare ai bambini poveri dell’East End di Glasgow e un’associazione che, a 2mila chilometri di distanza, si occupa di assistere i migranti senza dimora a Roma. A intrecciare le storie del Celtic e di Baobab Experience sono stati i cori fascisti e i saluti Romani di una parte dei tifosi della Lazio che il 25 ottobre scorso hanno girato in corteo per il centro di ...

Salvini tIfo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Lazio-Celtic - ci risiamo : due tIfosi scozzesi accoltellati a Roma : Due tifosi del Celtic di Glasgow sono stati accoltellati nella notte in pieno centro a Roma. In particolare, un 52enne è stato ferito con una coltellata al fianco durante una rissa scoppiata davanti all’Irish pub tra via Napoli e via Nazionale. L’altro, un 35enne, è stato ferito in piazza Beniamino Gigli. I due sono stati entrambi ricoverati al Policlinico Umberto I, ma non sarebbero in pericolo di vita. Dietro le due aggressioni ci ...

