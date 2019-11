Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Non finisce a porte in faccia ma nemmeno con un accordo. Come da previsioni della vigilia, il vertice di oggi a Palazzo Chigi sulla riforma del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes), nuova grana seria nella maggioranza di governo e nei rapporti con Bruxelles, si rivela interlocutorio, ma con nodi intricati ancora tutti da sbrogliare entro l’Eurogruppo del 4 dicembre e il Consiglio europeo di metà dicembre che dovrebbe ratificare la riforma. Fronti contrapposti: M5s e Leu contro il ministro del Tesoro Roberto, cui tocca il compito di difendere la riforma contro Luigi Dicon cui c’è un vero e proprio battibecco. Giuseppe Conte tenta la mediazione, che per ora si risolve solo in un mesto rinvio ad altri vertici la settimana prossima, tecnici al Mef e poi un’altra riunione di maggioranza alla sede del governo. Un vero caos.Non serve a ...

GonnelliLuca : Meccanismo europeo di stabilità, “non risolutivo” il vertice a Chigi. Moscovici: “È compromesso favorevole all’Ital… - GonnelliLuca : Di Maio-Gualtieri divisi sul Mes - HuffPostItalia : Di Maio-Gualtieri divisi sul Mes -