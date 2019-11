Messina | esplosione in deposito di fuochi d’artificio | “Scintille nel colorante | ha fatto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) E’ stato effettuato un sopralluogo dal Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto () Emanuele Crescenti nella fabbrica did’artificio esplosa ieri pomeriggio provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre due, tra cui il figlio del titolare. “E’ un’indagine lunga che ci porterà a verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro“, ha spiegato il magistrato. “L’indagine di questo tipo richiede tempo e accertamenti tecnici, verifiche, analisi su quello che è successo e sulla documentazione che troveremo; quindi non si fa in pochissimo tempo“. “L’ipotesi più plausibile, ma siamo ancora in una fase di inizio attività, è che le scintille del flex, del saldatore con il quale stavano lavorando gli operai della ditta per creare barriere metalliche, siano andate a finire non nell’esplosivo, perché ciò ...

