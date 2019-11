Il Papa a Bangkok prega per bambine e prostitute

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019) Stadio gremito aperFrancesco che, come ultimo appuntamento della sua prima giornata in Thailandia, ha celebrato messa per la locale comunità cattolica. Accolto da cori e canti al suo ingresso nello stadio inmobile, il Pontefice ha pronunciato l'omelia in spagnolo, e un interprete l'ha tradotta, paragrafo per paragrafo, per i fedeli. Ilha volutore in particolare per i bambini, lee i migranti."Penso specialmente ai quei bambini e alle donne esposte alla prostituzione e alla tratta, umiliati nella loro più autentica dignità, penso ai giovani schiavi della droga e all'insensatezza che finisce per offuscare il loro sguardo e perquisire i loro sogni; e penso ai migranti spogliati delle loro case e delle loro famiglie, così come ai tanti altri che, come loro, possono sentirsi dimenticati, orfani e abbandonati". "Tutti loro fanno parte della ...

