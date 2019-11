Fca | titolo scivola in Borsa L’ad Manley scrive ai dipendenti | “Da GM solo vecchie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Avvio di seduta molto negativo a Piazza Affari per Fca dopo che General Motors ha annunciato una causa contro il gruppo italo-americano, accusandolo di aver inquinato le trattative sul contratto di lavoro pagando tangenti ai sindacati. Il gruppo del Lingotto, che accusa il concorrente di voler far deragliare l’alleanza con Psa, in apertura cedeva il 3,9 per cento a 13,42 euro. Intanto l’azienda è passata al contrattacco e dice di volersi difendere “con tutte le forze dalla causa promossa ieri da General Motors”. In una nota la società definisce le accuse “un tentativo senza basi di distogliere l’attenzione dalle sfide proprie di quella società”. L’azienda parla di “sconcertante manovra” che “viene in un momento in cui Fca sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte” con il piano di fondersi con Psa. “Questa ...

