C' è Salvini | la pioggia non ferma le sardine | centinaia in piazza a Sorrento

Anche a Modena piazza piena contro Salvini. La pioggia non ferma le sardine : La pioggia non ferma le sardine. “Modena, Modena non si lega”, è uno dei cori che si sente nella piazza della cittadina. Una piazza che è piena, nonostante la pioggia battente. Si vedono tanti ombrelli colorati nella piazza dove stasera si tiene il nuovo flash mob delle sardine nonostante il leader della lega, Matteo salvini, abbia cambiato itinerario elettorale all’ultimo e non passerà in centro, dove ...